Vertenza Samte, ancora un nulla di fatto: in Prefettura è scontro Regione-Provincia (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nessuna decisione al termine del vertice in Prefettura sulla Vertenza Samte. Dopo l’atto davanti al notaio Romano per la liquidazione dell’Azienda partecipata dalla Provincia, oggi vertice in Prefettura con il vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, il direttore generale dell’Ente, Nicola Boccalone, l’amministratore della Samte Carmine Agostinelli, il presidente dell’Ato, Pasquale Iacovella e i sindacati, per capire cosa fare soprattutto per i lavoratori. Al termine del summit, presieduto dal vice prefetto vicario, Esther Fedullo, tuttavia, non sono emerse novità per il destino lavorativo dei 51 dipendenti della società ormai dai ieri in liquidazione. La prospettiva potrebbe essere quella di avere contratti di solidarietà o ... Leggi la notizia su anteprima24

