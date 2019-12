Sicilia: Musumeci, ‘Non abbiamo perso neppure un euro di fondi Ue’ (Di martedì 31 dicembre 2019) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) – “Nelle scorse settimane c’è stato tanto allarmismo,ci son stati tanti uccelli di malaugurio. Ebbene, posso dire con orgoglio che sui fondi europei il mio governo ha vinto la sfida per il secondo anno consecutivo. Dal primo gennaio 2018 ad oggi abbiamo certificato a Bruxelles oltre 1,8 miliardi di euro e non solo un centesimo tornerà indietro”. Lo ha detto il Governatore Siciliano Nello Musumeci durante gli auguri di fine anno su Facebook. “Non abbiamo perso neppure un euro – dice ancora – Tutto è rimasto a disposizione del territorio Siciliano. Certificando tutta la spesa abbiamo dato un segnale chiaro per i beni e servizi”. L'articolo Sicilia: Musumeci, ‘Non abbiamo perso neppure un euro di fondi Ue’ Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

enzotoia : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia Tanti auguri anche a te e alla tua famiglia! Che Dio benedica la nostra Isola e il… - mesanti64 : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia Grazie Governatore, per il 2020 le auguro salute per le battaglie da affrontare e… - giusi_jose : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia Auguriiii anche a Lei Presidente che sia l'anno del riscatto per la ns Sicilia, di… -