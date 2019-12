Sebastian Ferrat morto, la star delle soap opera ucciso da un batterio killer (Di martedì 31 dicembre 2019) Il capodanno televisivo mondiale ha accolto con sgomento la notizia dell’improvvisa scomparsa di Sebastian Ferrat; l’attore messicano, star di numerosissime soap opera e volto noto per i milioni di appassionati della serialità televisiva centro e sud-americana, è morto nella giornata del 30 dicembre 2019, all’età di 41 anni. A causarne la morte, secondo alcune indiscrezioni presto confermate dalla stampa locale, un’infezione letale causata da un batterio contenuto nella carne di maiale; proprio il virus, contratto nei mesi autunnali e presto degenerato fino a mettere a repentaglio la salute dell’attore, avrebbe portato ad un caso di cisticercosi avanzata. Ferrat avrebbe trascorso l’intero dicembre in ospedale, fino al peggioramento inevitabile delle sue condizioni accorso nel periodo natalizio. A due giorni dal nuovo decennio, non c’è stato più ... Leggi la notizia su velvetgossip

