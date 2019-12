Reddito di cittadinanza, Renzi: “Non funziona. Al Sud vanno aperti cantieri”. Speranza: “È risposta alla parte più fragile del Paese” (Di martedì 31 dicembre 2019) “Che il Reddito di cittadinanza sia un sussidio che non funziona, lo dice la Guardia di Finanza, ma oramai lo stanno capendo tutti”. Dopo che ieri il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, aveva criticato il provvedimento bandiera del Movimento 5 stelle, oggi è il suo ex leader di corrente che attacca il sussidio varato nel 2019. “Credo che non occorra aver fretta, bisogna lasciare ai Cinquestelle il tempo di metabolizzare il cambiamento. Ma al tempo stesso è arrivato il momento di cambiare quel meccanismo. Con un’altra politica: al Sud bisogna aprire cantieri, anziché continuare a dare sussidi”, dice Matteo Renzi, intervistato dalla Stampa. All’ex premier replica un altro ex esponente del Pd, Roberto Speranza. “Il Reddito di cittadinanza è una risposta ai bisogni del pezzo più fragile del nostro Paese. Ridicolizzarlo, come spesso si fa, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

