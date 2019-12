Meteo, verso la Notte di San Silvestro torna il bel tempo: temperature in aumento, caldo esagerato su Alpi e Appennino (Di martedì 31 dicembre 2019) E’ tornato a splendere il sole in tutt’Italia a poche ore dalla Notte di San Silvestro: anche al Sud, dopo il maltempo, il freddo intenso e le nevicate delle scorse ore, splende il sole e in alcune aree fa addirittura caldo. In modo particolare in Calabria abbiamo +18°C a Bovalino, +15°C a Gioiosa Jonica, +14°C a Rosarno e Tropea, +13°C a Reggio Calabria, +11°C a Catanzaro e Crotone, +10°C a Cosenza; in Sicilia abbiamo +14°C a Catania, Noto, Agrigento, Licata e Partinico, +13°C a Palermo e Siracusa; in Puglia +12°C a Taranto, Lecce e Brindisi, +11°C a Bari: sono le tre Regioni in cui fino a ieri faceva più freddo. temperature in aumento anche in Sardegna, con +17°C a Carbonia, +16°C a San Gavino, +15°C a Orosei, +14°C a Olbia, Oristano e Capoterra, +13°C a Cagliari; nel Lazio, con +14°C a Latina, +13°C a Terracina, +11°C a Roma e Guidonia; in Liguria con +14°C a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

