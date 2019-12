Mara Venier fa una gaffe: il segreto che non avrebbe dovuto svelare (Di martedì 31 dicembre 2019) Perfetta padrona di casa di Domenica In, Mara Venier ha fatto una gaffe che non è sfuggita agli spettatori più affezionati. Di cosa stiamo parlando? Del fatto di aver svelato, mostrando per sbaglio una cartellina, che l’ultima puntata dell’anno dello show pomeridiano della domenica di RAI 1, andata in onda il 29 dicembre, non era in diretta ma registrata (per la precisione il 14 dicembre). Il suddetto appuntamento ha visto un ampio spazio dedicato all’oroscopo di Paolo Fox per il 2020. Il famosissimo astrologo, volto televisivo inconfondibile, ha esternato le sue previsioni relative al futuro di diversi ospiti Vip. Particolarmente interessanti quelle dedicate a Elisabetta Gregoraci, nata sotto il segno dell’Acquario, che si è sentita dire “il migliore amore è la più grande amicizia”. Che gli attuali rapporti con l’ex marito Flavio Briatore, a ... Leggi la notizia su dilei

