I 22 Big in Gara a Sanremo 2020: la rivista Chi fa i nomi (Di martedì 31 dicembre 2019) A poche ore dal Capodanno, dalla rivista Chi arrivano delle succulente anticipazioni sui nomi dei 22 Big in Gara al Festival di Sanremo. Ricordiamo che i nomi, in modo ufficiale, saranno dati da Amadeus nel corso dello speciale Lotteria Italia del sei gennaio 2020, nella serata de I soliti ignoti. Negli ultimi anni mai si era aspettato così tanto per avere i nomi dei Big in Gara al Festival ed è anche per questo motivo che non mancano rumors e indiscrezioni, bisognerà poi vedere come si concretizzeranno tutte queste “voci” che si stanno diffondendo da settimane. Dalla rivista Chi, che chiude l’anno in bellezza, arrivano i nomi di tutti e 22 i big che dovrebbero salite sul palco di Sanremo 2020. Si tratta chiaramente, anche in questo caso, di indiscrezioni. Non c’è nulla di ufficiale ma generalmente, quando la rivista diretta da Alfonso Signorini si sbilancia ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

