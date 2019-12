Grande Fratello Vip: svelata un’altra concorrente ufficiale (Di martedì 31 dicembre 2019) La pagina del Grande Fratello Vip ha deciso di comunicare un’altra concorrente ufficiale del reality. Ecco tutti i dettagli. Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto è l’ottava concorrente ufficiale A nemmeno dieci giorni dall’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la pagina ufficiale del programma ha deciso di rivelare un’altra concorrente. Si tratta di Paola Di Benedetto. I rumors delle ultime settimane su di lei, dunque, erano più che fondati. La pagina Instagram del programma ha diffuso un video in cui Paola ammetteva di essere una delle concorrenti ufficiali. (Continua dopo il post) Paola Di Benedetto si è fatta conoscere in tv per essere stata una delle Madre Natura di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Un paio di anni fa ha partecipato all’Isola dei Famosi e in quell’occasione ha iniziato un flirt con Francesco Monte, ... Leggi la notizia su kontrokultura

