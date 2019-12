Gli auguri di buon anno di Giuseppe Di Vittorio, fondatore della Cgil, sembrano scritti oggi (Di martedì 31 dicembre 2019) Sono passati 70 anni da questo augurio di fine anno di Giuseppe Di Vittorio, antifascista e sindacalista, fondatore della Cgil. Il discorso sembra scritto oggi: lotta alla disoccupazione, riforma del welfare, aiuto alle famiglie povere. "Potevamo fare di più", si chiede? Sicuramente. Alla fine, un appello che vale allora come oggi, preservare all’Italia ed al mondo il bene supremo dell'uomo: la pace. Leggi la notizia su fanpage

