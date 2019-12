Donne invisibili: la loro rivincita vale più di ogni cosa (Di martedì 31 dicembre 2019) Le chiamano le Donne invisibili, quelle che mandano avanti la famiglia, il lavoro e i rapporti senza però prendersi alcun merito. Perché non ne hanno bisogno, sanno quanto valgono e la loro soddisfazione non arriva dalle lusinghe degli altri. Si tratta di Donne umili e splendide che spesso vengono sopraffatte da chi di visibilità ci vive o peggio ancora, necessita di scavalcare gli altri per cercare la notorietà. Ma l’umiltà e l’essere introversi sono delle peculiarità rare ma splendide, soprattutto in un periodo in cui per tutti, è più importante apparire che essere. Come moderne Wonder Woman queste Donne si dividono tra il lavoro e la famiglia, senza chiedere aiuto a nessuno e sono semplicemente perfette nella loro attività silenziosa. Al contrario invece, ci sono Donne che con meno competenza e capacità, fanno di tutto per mostrare che loro sono migliori e con strategie, molte volte ... Leggi la notizia su dilei

