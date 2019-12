Capodanno, botti sequestrati in tutta Italia. La Polizia: “Fuochi d’artificio solo in sicurezza” (Di martedì 31 dicembre 2019) botti sequestrati in tutta Italia. Sarà un Capodanno all’insegna della sicurezza nel nostro Paese con divieti emessi in diverse città. ROMA – botti sequestrati in tutta Italia. Sono stati giorni di lavoro per la Polizia che ha eseguito diversi controlli e requisito materiale esplodente per rendere la notte del primo dell’anno più sicura possibile. L’obiettivo è dare continuità a quanto successo negli ultimi sei anni. Dal 2014 non si registrano morti per i ‘botti’ della notte di San Silvestro anche se lo scorso anno il numero dei feriti è stato il più alto dal 2015. Massima prudenza tanto che molte città hanno emesso l’ordinanza di limitare l’uso dei fuochi. Fuochi d’artificio solo in sicurezza Fuochi d’artificio solo in sicurezza. Dalla Polizia è arrivato l’ok all’uso del materiale pirotecnico ma questo ... Leggi la notizia su newsmondo

enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, ecco le 10 cose da fare secondo i veterinari Enpa per proteggere cani e gatti - Il Fatto Q… - enpaonlus : Botti di Capodanno, il Comune di Vicenza a fianco di Enpa contro l’utilizzo: proposta in città un’oasi felina… - twitorino : Il #Capodanno è un'occasione di festa per noi, facciamo in modo che lo sia anche per i nostri amici ???? animali. Vi… -