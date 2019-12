Canone Rai, esenzione più facile per gli over 75 (Di martedì 31 dicembre 2019) Con il nuovo anno arrivano alcune novità anche per quanto riguarda il pagamento del Canone Rai. Per il 2020, infatti, il ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme al ministero per lo Sviluppo economico, ha deciso di aumentare la soglia per poter richiedere l’esenzione dal pagamento del Canone da parte dei contribuenti di almeno 75 anni di età e residenti in Italia. La modifica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 dicembre, porta quindi a 8mila euro la soglia minima di reddito per poter usufruire dell’esenzione dal pagamento del Canone Rai. Attualmente quella soglia è stabilita a 6713,98 euro, che rappresenta il minimo reddituale al di sotto del quale si può richiedere l’abolizione del pagamento dell’abbonamento alla tv pubblica con l’apposito modulo di richiesta. Secondo quanto stabilito dalla Legge finanziaria del 2008, le altre categorie di utenti che hanno diritto ... Leggi la notizia su wired

