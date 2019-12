Calendario Tiro a segno 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di martedì 31 dicembre 2019) Con lo sguardo verso Tokyo. E’ questo il mood con cui il Tiro a segno planetario attende l’arrivo del 2020: un anno ricco di appuntamenti che vivrà il suo momento clou nei Giochi Olimpici da disputarsi nella capitale nipponica fra luglio e agosto del prossimo anno. Andiamo quindi quali saranno i principali appuntamenti dell’annata che sta per arrivare, tutta da vivere sulle linee di Tiro dei più importanti poligoni del mondo. 23.02 – 02.03 Campionati Europei 10m Wroclaw, POLONIA: la stagione si apre con l’appuntamento continentale che mette in palio ancora due carte olimpiche per ognuno dei quattro eventi individuali ad aria compressa (pistola e carabina, uomini e donne) e a assegna contestualmente i titoli relativi allo scenario dell’Europa. 15.03 – 26.03 Coppa del Mondo Carabina / Pistola / Tiro a volo New-Delhi, INDIA: in Asia si vivrà il ... Leggi la notizia su oasport

