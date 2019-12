Calciomercato Napoli, Ghoulam non dovrebbe andare all’Inter (Di martedì 31 dicembre 2019) Uno degli esperti di mercato de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Si è parlato inevitabilmente delle situazioni di alcuni singoli in casa azzurra. “Ghoulam? No alle voci riguardanti l’Inter, almeno dall’Inter filtra che non c’è questa trattativa. Il Marsiglia non vive un momento particolarmente florido sotto il punto di vista economico, servirebbe l’aiuto del Napoli. Per il giocatore sarebbe un bene tornare a giocare per ritrovare lo smalto”. Il rischio è quello di non riuscire a piazzare l’algerino nelle prossime settimane. Ormai Faouzi Ghoulam viene visto quasi come un esubero, considerando che il vero titolare a sinistra è diventato Mario Rui. Il Napoli cerca dei terzini e a tal proposito era stato fatto di recente anche il nome ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? - DiMarzio : #Napoli, obiettivo #Lobotka ?? A Madrid l'incontro con il #Celtavigo - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, le ultimissime sulla trattativa #Lobotka -