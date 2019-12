Calciomercato, difensore per Atalanta, Sampdoria e Bologna: colpi in attacco di Verona, Parma e Udinese (Di martedì 31 dicembre 2019) Ultimo giorno del 2019 ed i club del massimo campionato italiano continuano a muoversi sul Calciomercato con l’obiettivo di costruire delle squadre sempre più competitive per la seconda parte di stagione. Operazioni anche per le grandi squadre, novità anche dall’estero, ecco tutte le ultime trattative nel dettaglio. NAPOLI – Il Napoli si prepara a chiudere un colpo importante per il centrocampo, si tratta di Stanislav Lobotka, per il centrocampista slovacco è a buon punto l’accordo definitivo con il Celta Vigo. Ieri ci sarebbe stato un incontro a Madrid tra gli emissari del Celta, il manager del giocatore e Maurizio Micheli, uno dei collaboratori di Cristiano Giuntoli, Gattuso vuole subito il calciatore, operazioni da 3 milioni di euro e il versamento di 17 milioni a giugno con la formula dell’obbligo di riscatto. SUAREZ – Luis Suarez, il 32enne ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

