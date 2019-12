Bianca Atzei mostra l’anello regalatole da Stefano Corti: “È normale che non arriva la proposta?” (Di martedì 31 dicembre 2019) Bianca Atzei e Stefano Corti sono ormai una coppia solida, il loro legame sembra andare a gonfie vele e l’amore tra i due trabocca in ogni foto, video o condivisione sui social. Non si aspetta altro che la fatidica proposta di matrimonio che, come racconta la cantante, pare che non voglia arrivare. Nel frattempo, su richiesta dei fan particolarmente curiosi, la 32enne mostra l’anello regalatole dal fidanzato. Stefano Corti ha regalato l’anello a Bianca Atzei Ebbene sì, l’anello c’è, e Bianca Atzei lo mostra anche piuttosto soddisfatta ai suoi fan. Tutto è cominciato quando per passare il tempo, la coppia, che attualmente è in vacanza in Madagascar, ha chiesto ai fan della cantante di rivolgergli qualsiasi domanda volessero e tra quesiti generici ed altri più piccanti, ecco che qualcuno ha il coraggio di chiedere quello che molti pensavano da un ... Leggi la notizia su forzazzurri

zazoomnews : Bianca Atzei mostra l’anello regalatole da Stefano Corti: “È normale che non arriva la proposta?” - #Bianca #Atzei… - zazoomblog : Bianca Atzei su Stefano Corti: Ma è normale che vi regalino l’anello senza proposta? - - #Bianca #Atzei #Stefano… - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Bianca Atzei - Abbracciami perdonami gli sbagli 2017 su Radio Italia Charleroi -