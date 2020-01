Autostrade, stop ai rincari sul 95% della rete. Il governo: controlli più rapidi. M5S: concessioni da revocare (Di martedì 31 dicembre 2019) De Micheli ha chiesto ad Aspi di ridurre da tre a due mesi i tempi di verifica di tutte le Autostrade e le gallerie gestite dal concessionario. Istituito un Osservatorio tecnico che si riunirà ogni 10 giorni presso la sede del Ministero, affinchè venga rispettato il cronoprogramma. Chiusi intanto due cantieri sull'A10 e A12. Toti: «Il governo ci coinvolga». Rixi attacca: «Imperdonabili i ritardi del Mit sui controlli» Leggi la notizia su ilsecoloxix

