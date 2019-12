Valanga in Val Senales, morti una donna e due bambine. Cinque indagati (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una Valanga ha sorpreso un gruppo di sciatori in Val Senales. morti una donna e due bambine. Una quarta persona è rimasta ferita. Senales (BOLZANO) – Nuova tragedia in montagna. Nella mattinata di sabato 28 dicembre 2019 una Valanga ha sorpreso un gruppo di sciatori in Val Senales. Il bilancio è molto grave: una donna e una bimba di sette anni sono morti mentre altre due persone sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. Tra questi anche un’altra bambina che è deceduto qualche ora dopo per le gravi ferite riportate. Le vittime sono tutte di nazionalità tedesca. Valanga in Val Selenas, tre morti Secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, il gruppo di turisti tedeschi era impegnato sulla pista da sci che dal ghiacciaio porta a fondo valle. La Valanga ha travolto in pieno la cordata con le persone che sono state travolte in pieno. Per la ... Leggi la notizia su newsmondo

Valanga in Val Senales : cinque indagati. Ipotesi di reato : omicidio colposo plurimo : Lo rende noto il procuratore della Repubblica di Bolzano, Giancarlo Bramante. Le Ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo e disastro colposo derivante da Valanga . Durante un volo di ricognizione ed un sopralluogo sulla pista, che è stata sottoposta a sequestro probatorio, sono stati rilevati, anche fotograficamente, la dimensione della Valanga ed i punti di distacco

Ciclismo - muore travolto da una Valanga Andrea Concini ex dilettante e compagno di Davide Formolo : Era l’ex ciclista dilettante Andrea Concini la sfortunata vittima della valanga che ieri nel gruppo del Brenta, attorno alle ore 11.00, aveva travolto un gruppo che stava risalendo lo “scivolo Massari” a piedi, con piccozze e ramponi, per poi discendere con gli sci. In quel momento, purtroppo, si è staccata una vasta fetta di neve dal cornicione superiore della montagna, che ha trascinato due degli sci-alpinisti per diversi ...

Nuovo dramma in montagna : Valanga sulle Dolomiti del Brenta travolge 4 sciatori - un morto : Una slavina si è staccata nella mattinata di oggi poco sopra il rifugio Tuckett, fuori pista, sulle Dolomiti di Brenta , travolge ndo quattro persone e facendo una vittima. Oggi, domenica 29 dicembre una valanga ha travolto quattro sciatori che si trovavano fuori pista. Uno di loro, uno sci-alpinista di 28 anni di Tuenno è morto , mentre […] L'articolo Nuovo dramma in montagna : valanga sulle Dolomiti del Brenta travolge 4 sciatori , un morto ...

Valanga in Trentino - morto ragazzo di 28 anni : la slavina sulle Dolomiti del Brenta : Ancora una vittima di una Valanga . Stavolta l'ammasso di neve si è staccato sulle Dolomiti del Brenta , in Trentino , e ha travolto quattro persone uccidendo un 28enne. Nelle ultime ore una...

La Valanga in Val Senales è un allarme sulla sicurezza delle piste : È di quattro persone uccise dalle valanghe il tragico bilancio dell'ultimo fine settimana del 2019 sulle montagne del Trentino Alto Adige. Una madre di 25 anni, sua figlia di 7 anni e un'altra bambina sempre di 7 anni, tutte di nazionalità tedesca, morte dopo che la slavina le ha travolte mentre stavano sciando su una pista regolarmente battuta in Val Senales in provincia di Bolzano, è episodio che dovrà far riflettere ...

