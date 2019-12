Svelato il cast del Festival di Sanremo 2020 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Grandi novità sul Festival di Sanremo 2020: il settimanale Chi ha rivelato i nomi che Amadeus avrebbe scelto per la prossima edizione della manifestazione canora, in onda su Rai 1 dal 4 al 9 Febbraio 2020. Ecco l’elenco dei cantanti che, secondo la rivista, saranno presenti in gara: Francesco GabbaniGiordana AngiRiccardo Riki MarcuzzoElodie Di PatriziEnrico NigiottiMorgan in coppia con BugoAnastasioMarco Masini Irene GrandiPiero PelùElettra LamborghiniI Pinguini Tattici NucleariAchille LauroDiodatoLevantePaolo IannacciMichele ZarrilloRaphael GualazziJunior CallyRancoreL’ultimo posto disponibile se lo contenderebbero Samuele Bersani e i The Kolors. Per quanto riguarda gli altri protagonisti del Festival, come già annunciato mesi fa, sarà Amadeus a tenere le redini dello spettacolo, mentre tra gli ospiti troviamo un confermatissimo Tiziano Ferro. Non solo, perché ... Leggi la notizia su trendit

