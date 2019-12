Sharon Stone si iscrive a una app di incontri (ma le bloccano il profilo) - (Di lunedì 30 dicembre 2019) Francesca Galici Sharon Stone frequenta le app di incontri? Questo è quel che sembra stando alla protesta montata dall'attrice su Twitter, dove denuncia di essere stata bannata e accusata di essere un fake, ma alcuni sospettano possa essere solo pubblicità Simpatica disavventura per Sharon Stone, che pare sia stata bloccata da un popolare sito di incontri perché il suo profilo è stato ripetutamente segnalato come fake. A segnalarlo è stata la stessa attrice, che attraverso un Tweet si è lamentata per il trattamento ricevuto. Forse agli utenti del sito, che in realtà è una nuova applicazione molto in voga negli Stati Uniti, è sembrato assurdo e surreale che Sharon Stone potesse affidarsi a un sito di incontri per trovare incontri o, magari, l'anima gemella. In effetti, difficilmente chi si imbatteva nel profilo della star di Basic Instinct poteva immaginare che a chattare ... Leggi la notizia su ilgiornale

