Senago, esplosione in un appartamento: una persona ustionata (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una ragazza di 20 anni è rimasta ustionata in seguito all’esplosione di una stufa avvenuta all’interno di un appartamento a Senago, nell’hinterland milanese. Sono sei le persone che sono rimaste coinvolte nell’esplosione. Stufa esplosa in un appartamento a Senago In base ad una prima ricostruzione dei fatti, nella serata di lunedì 30 dicembre, attorno alle ore 19.30, una stufa è esplosa all’interno di un appartamento a Senago, nel milanese. Lo scoppio ha avuto luogo in una palazzina di quattro piani e ha causato il crollo di un muro divisorio. Una ragazza di 20 anni ha riportato delle ustioni di secondo grado alle gambe, mentre su una donna di 59 anni è caduto un armadio. Quest’ultima è stata soccorsa e ha riportato alcune contusioni. Coinvolti nell’esplosione anche un uomo di 47 anni e altre tre persone che, fortunatamente, non hanno riportato ... Leggi la notizia su notizie

Esplosione in casa a Senago - 6 feriti : 20enne ustionata alle gambe | FOTO : È di sei feriti il bilancio dell’ Esplosione avvenuta in una casa a Senago , come potete vedere nelle FOTO qui sopra (qui il primo video). È successo poco dopo le 19.30. Lo scoppio ha causato il crollo di una parete nell’appartamento di via Udine al civico 6. Tra i feriti c’è una ragazza di 20 anni con ustioni di secondo grado alle gambe e una 59enne che ha riportato contusioni perché le è caduto addosso un ...

Senago - esplosione in casa : crolla un muro. Un ustionato ed evacuati | VIDEO : Maxi emergenza a Senago per un’esplosione avvenuta poco dopo le 19.30 di lunedì 30 dicembre. E’ avvenuta in un appartamento di via Udine al civico 6. Nell’abitazione da quattro piani è avvenuta l’esplosione per cause in corso di accertamento. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco, personale sanitario del 118 e carabinieri. Per il timore che si possano verificare altre esplosioni sono state fatte evacuare tutti gli ...

zazoomnews : Esplosione in casa a Senago 6 feriti: 20enne ustionata alle gambe FOTO - #Esplosione #Senago #feriti: #20enne - notizieit : Senago, esplosione in un appartamento: una persona ustionata - zazoomblog : Esplosione in casa a Senago 6 feriti: 20enne ustionata alle gambe FOTO - #Esplosione #Senago #feriti: #20enne -