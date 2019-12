**Pop Bari: aumento di capitale da 1,4 mld, Fitd si impegna fino a 700 mln** (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – L’intervento per la Banca Popolare di Bari prevede un aumento di capitale di 1,4 miliardi di euro da realizzare nei prossimi mesi. Nell’ambito di questo progetto di rafforzamento patrimoniale il Consiglio del Fondo Interbancario di tutela dei depositi “ha deliberato di assumere l’impegno a concorrere alla complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale per l’importo massimo di 700 milioni di euro”. E’ quanto si legge in una nota del Fitd.L'articolo **Pop Bari: aumento di capitale da 1,4 mld, Fitd si impegna fino a 700 mln** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

