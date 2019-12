Perugia, violenze e sigarette spente sul collo di un compagno di classe: arrestati due minori, ora in comunità (Di lunedì 30 dicembre 2019) Hanno preso di mira un compagno di classe, sottoponendolo a “sistematiche violenze psicologiche e fisiche” con offese, ingiurie, percosse e pugni alla schiena, arrivando anche a spegnere sigarette sul collo del giovane. Per questo sono stati arrestati e posti in una comunità a Perugia due minorenni accusati di aver commesso “gravi atti di bullismo” ai danni di un loro coetaneo. A far scattare le indagini sono stati i compagni di classe della vittima che, tutti insieme, hanno sottoscritto una lettera in cui segnalavano le vessazioni a cui era sottoposto il giovane, inviandolo alla Direzione Scolastica che l’ha subito trasmessa alla Questura di Perugia. La vita del povero ragazzo, come ricostruito dalla polizia, “era stata trasformata in un vero e proprio incubo”. Aveva dovuto cambiare ogni abitudine e non era più libero neppure di muoversi tra ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

