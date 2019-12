Napoli, già partiti i saldi invernali: negozi espongono i cartellini con gli sconti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Quest’anno si ha, ancora una volta, la riprova di quanto andiamo affermando da anni, vale a dire che nel settore del terziario commerciale nel capoluogo partenopeo c’è chi si gestisce secondo le proprie esigenze, ignorando, alla bisogna, le disposizioni che riguardano il comparto emanate dagli organi competenti – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Difatti, facendosi presumibilmente scudo della consueta scusa degli affari poco consistenti in questo periodo natalizio, e, nonostante che la disciplina al riguardo sia frutto di un’azione concordata, in attesa che avvenga la liberalizzazione delle stagioni dei saldi, come da noi auspicato da tempo, al Vomero, in alcuni esercizi, sono stati tirati fuori i soliti escamotage per dribblare la norma e anticipare i saldi, esponendo nelle vetrine i cartellini dei prezzi già scontati o ... Leggi la notizia su anteprima24

fattoquotidiano : “Caffè sospeso” ma non solo: da Milano a Napoli anche panettoni e visite mediche sono doni già pagati per gli scono… - barbieri_giu : RT @ConsUnivNaz: Manfredi già al lavoro: 'Tre dossier per Conte: investimenti, semplificazione e diritto allo studio' - AlessioViscardi : Come ogni anno, a Napoli si susseguono i sequestri di botti di Capodanno illegali. Qui ho dimostrato già un po' di… -