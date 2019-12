L' Italia non fa più figli | nascite ai minimi storici Gli stranieri sono l' 8 | 7% della

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Pina Francone Gli ultimi dati Istat sulla popolazionena e quella straniera. Nel 2018 prosegue il crollo delleGlini, si sa, fanno sempre meno. E anche nel 2018 il calo – per non dire crollo – delleprosegue inesorabile, rendendo di fatto l'uno dei Paesi più vecchi del mondo. Un risultato che non può certo far contento il Belpaese. Nel corso dell'anno passato, i nati vivi, che nel 2017 erano 458.151,passati a 439.747 (-18.404 unità), nuovo minimo storico dall'Unità d'. I numeri, preoccupanti, li dà l’Istat nel suo tradizionale "annuario statistico" per il 2019 da Istat. Il tasso di fecondità totale nel 2017 scende ancora attestandosi su 1,32in media per donna. Nel 2018 il numero dei decessi diminuisce e raggiunge le 633.133 unità, quasi 16 mila in meno rispetto all'anno precedente. La speranza di vita alla nascita ...

