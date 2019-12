Lazio, che entusiasmo a Formello per la ripresa degli allenamenti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tanto entusiasmo a Formello per la ripresa degli allenamenti della Lazio: quasi 12mila tifosi presenti al centro sportivo (-Dalla nostra inviata, Jessica Reatini) Che entusiasmo a Formello! La Lazio ha ripreso ad allenarsi questo pomeriggio agli ordini di Simone Inzaghi accolta da una festa travolgente dei propri tifosi. Quasi 12 mila tifosi presenti al centro sportivo biancoceleste. Tantissimi cori e festeggiamenti per la Supercoppa Italiana vinta prima di Natale contro la Juve. I più applauditi sono stati Ciro Immobile e il tecnico Simone Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

