‘Io e Francesca Fialdini ci siamo…’: Tiberio Timperi svela i rapporti con l’ex collega de La vita in diretta (Di lunedì 30 dicembre 2019) In che rapporti sono Tiberio Timperi e Francesca Fialdini? Dopo la loro esperienza di solo una stagione alla guida de La vita in diretta, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini hanno preso due strade differenti. I due artisti hanno continuato a lavorare in Rai, lui è tornato alla guida di Unomattina in Famiglia al fianco di Monica Setta riscuotendo un grande successo. Mentre a lei è stato affidato un nuovo programma, Da noi…A ruota libera in onda la domenica pomeriggio dopo Mara venier. Ma in che rapporti sono il romano e la toscana dopo la loro separazione professionale? Le incomprensioni tra i due ex conduttori de La vita in diretta La scorsa stagione de La vita in diretta era girata voce che tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non scorresse buon sangue. Tuttavia quest’ultima prima di congedare il pubblico ha versato qualche lacrima abbracciando il collega. Quindi erano ... Leggi la notizia su kontrokultura

