In Call of Duty: Modern Warfare la Magnum .357 e i suoi headshot sono a dir poco buggati (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo aver lentamente bilanciato la doppietta con il resto delle bocche da fuoco di Call of Duty: Modern Warfare, gli sviluppatori si preparano a far fronte ad un altro problema, riguardante stavolta la Magnum .357.L'utente Reddit XoRDroopy ha infatti effettuato diversi test che lo hanno portato ad affermare che la Magnum è l'unica arma del gioco con cui è molto difficile effettuare dei colpi alla testa senza mirare. La Magnum .357 è una delle armi più popolari del gioco in quanto è caratterizzata da una bassa cadenza di fuoco ma da un danno molto elevato.Per ora gli sviluppatori non hanno commentato la cosa, tuttavia siamo sicuri che ne sapremo di più durante il prossimo anno.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

LoiRaffaele : Il mio piccolo ieri (quasi tredicenne) è riuscito a modificare un .cfg di Call of duty modern warfare 2019 [Pc/Xbo… - HannaRivasC8 : A pura naca no le gusta Call of Duty - cyberanimax : -