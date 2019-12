Cina,Dna modificato:3 anni a scienziato

He Jiankui, locinese che a fine 2018 annunciò di aver creato bambini modificati geneticamente per resistere al virus dell'Hiv, è stato condannato da un tribunale di Shenzhen a 3di carcere per "aver effettuato illegalmente manipolazioni genetiche di embrioni per fini riproduttivi". Per il suo esperimento, da cui sono nati 3 bambini con Dna, loè stato condannato anche al pagamento di una multa di 3 milioni di yuan (circa 384.000 euro).(Di lunedì 30 dicembre 2019)