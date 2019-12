Capodanno: botti vietati nel trapanese, sindaco Partanna ‘mi appello a buonsenso cittadini’ (Di lunedì 30 dicembre 2019) Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – Petardi, fuochi d’artificio, mortaretti e razzi vietati su tutto il territorio del Comune di Partanna (Trapani) in vista del Capodanno. A stabilirlo è un’ordinanza del sindaco Nicolò Catania, con particolare riferimento ai luoghi di aggregazione affollati, nei pressi di scuole, condomini, ospedali, luoghi di culto, uffici pubblici e ricoveri di animali e a spazi pubblici quali parchi, piazze e strade. L’ordinanza specifica anche che i botti ‘declassificati’, ovvero di libero commercio, possono essere esplosi “in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali”. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, il sequestro del materiale pirotecnico, fino alle sanzioni penali disposte dalla legge nei casi più gravi. L'articolo Capodanno: botti vietati nel ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

