Calendario Coppa Davis 2020 | date | programma | orari e tv di eliminatorie e Finals di

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2019 sta per finire e noi già ci proiettiamo verso la nuova stagione di tennis, che prenderà il via a partire dal 3 gennaio con l’Atp Cup. Sicuramente tra le competizioni più attese dell’anno venturo rientra anche la, il più prestigioso torneo per nazioni, che comincerà nel mese di marzo con il round di qualificazione e si concluderà a novembre con ledi Madrid, ultimo appuntamento deltennistico. Sono già noti 6 dei 18 team che arriveranno all’atto conclusivo della: si tratta di Spagna (detentrice del trofeo), Canada (finalista), Gran Bretagna (semifinalista), Russia (semifinalista), Francia (wild card) e Serbia (wild card). Le altre 12 Nazionali che saranno presenti dovranno guadagnarsi l’accesso alleattraverso un turno eliminatorio che si disputerà tra il 6 e il 7 marzo. Tra le formazioni che prenderanno parte a ...

