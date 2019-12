Calendario Baseball 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2020 del Baseball, italiano e internazionale, sarà particolarmente denso di eventi, alcuni dei quali ancora devono trovare una collocazione precisa, ma tutti con un unico comune denominatore di primo livello: le Olimpiadi di Tokyo (almeno per chi può, e l’Italia, purtroppo, non può). A livello di club, la Serie A1 a 10 squadre (un allargamento che fa piacere, alla luce di quanto accaduto nella scorsa stagione, in cui le formazioni in gara erano sette) prenderà il via in aprile e si concluderà nel mese di agosto, giocandosi anche nel pieno delle Olimpiadi proprio a causa dell’assenza dell’Italia. In mezzo ci sarà l’European Champions Cup, della quale ancora non è certa la data di svolgimento, benché si conoscano i due range di date possibili. L’annata 2020 sarà senza Europei senior, ma ci saranno, a Macerata, quelli Under 18 nel mese di luglio. ... Leggi la notizia su oasport

