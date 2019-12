Autostrade, crolla soffitto di una galleria: tratta chiusa alla circolazione (Di lunedì 30 dicembre 2019) Genova. Una parte della volta del soffitto di una galleria della A26 è crollato al suolo, sulla carreggiata sud, quella in direzione Genova. Il tratto di A26 tra Masone e il Bivio con l’A10 è quindi al momento chiuso al traffico, con conseguenti disagi sulla circolazione per chi viaggia verso Genova e Savona. (Continua…) Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia si tratterebbe della galleria Bertè, e a crollare sarebbe stata una “ondulina e alcune parti dell’intonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento”. Non si registrano feriti: una lunga coda si sta formando al casello di Masone, con diversi chilometri di incolonnamenti, mentre decine di macchine sono rimaste ferme nel tratto chiuso. È in corso l’installazione di uno scambio di carreggiata per consentire la riapertura al traffico in doppio senso di circolazione. ... Leggi la notizia su howtodofor

osannacremonesi : RT @Alice1Salvatore: Galleria tra Masone e Ovada. Crolla un pezzo della volta. Per puro caso nessuna vittima. Le parole si stanno esaurendo… - Daviderel4 : RT @Alice1Salvatore: Galleria tra Masone e Ovada. Crolla un pezzo della volta. Per puro caso nessuna vittima. Le parole si stanno esaurendo… - EnricoFurlan3 : RT @Alice1Salvatore: Galleria tra Masone e Ovada. Crolla un pezzo della volta. Per puro caso nessuna vittima. Le parole si stanno esaurendo… -