Arezzo: sul bus con la droga. La ingoia per non farsi arrestare. Radiografia e manette (Di lunedì 30 dicembre 2019) Trasporta droga su un bus di linea e la ingoia per non farsi arrestare: tradito dalla Radiografia. Pugni e calci agli agenti. Nelll'ultimo week-end del 2019, perintervento della Polstrada della Toscana, sono state anche ritirate 21 patenti e tolti 1.588 punti Leggi la notizia su firenzepost

