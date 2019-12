Uomini e Donne | colpo di scena per Juan Luis | la decisione di Gemma

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Le anticipazioni del Trono over diriservano un clamorosodiche investe il cavaliereCiano. Secondo quanto riportato dal sito Il vicolo delle news, ladiGalgani avrebbe aperto le porte di un addio al dating show da parte del discusso protagonista del parterre. LadiGalgani La travagliata frequentazione trae il cavaliereCiano sarebbe arrivata al capolinea con la scelta della dama torinese: stop alla conoscenza e via a nuovi orizzonti d’amore. Lo rivelano le ultime anticipazioni sulla registrazione della trasmissione, relativa alla puntata del prossimo 5 gennaio e messa in cantiere il 27 dicembre scorso, secondo cui non sarebbe questa la sola novità nell’assetto del parterre del Trono over. Dopo il malore della Galgani, in seguito alla discussione con Ciano, sarebbe arrivata la ...

vladiluxuria : Gli auguri ve li mando dalla mia città, Foggia, insieme alle famiglie che da troppi anni vivono nei container di vi… - matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… - Esercito : Dai microfoni di #RadioEsercito gli Auguri di buone feste del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Cor… -