Sci di fondo | Tour de Ski 2020 | nella sprint femminile di Lenzerheide successo di

(Di domenica 29 dicembre 2019) La seconda tappa delde Ski, inserito nel calendario della Coppa del Mondo di sci di, lain tecnica libera di 1.5 km disputata a, in Svizzera, va alla slovena Anamarija Lampic, che batte di un soffio la norvegese Maiken Caspersen Falla, seconda, mentre completa il podio la russa Natalia Nepryaeva, terza. Ventunesima piazza per l’unica azzurra ad aver passato le qualificazioni, Greta Laurent. In finale la slovena Anamarija Lampic vince in 3’06″02 e precede al fotofinish la norvegese Maiken Caspersen Falla, seconda ad appena 0″03, mentre paga 0″47 la russa Natalia Nepryaeva, terza. Giù dal podio la statunitense Jessica Diggins, quarta a 1″03, mentre terminano lontane la statunitense Sadie Maubet Bjornsen, quinta a 4″78, e la norvegese Tiril Udnes Weng, sesta a 5″29. Fuori in semifinale la statunitense ...

