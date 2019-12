Rui Costa lancia la Lazio | “la squadra di Simone Inzaghi è da scudetto Ibra? La società

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Direttore sportivo del Benfica da 11 anni ed ex centrocampista di Fiorentina e Milan, Manuel Ruiha concesso un’intervista al “Corriere dello Sport” in cui ha parlato del campionato italiano al quale è ancora molto legato. Si inizia da una delle sorprese, la: “sta facendo un lavoro fantastico. Laè unada, leggermente dietro Juventus e Inter”. Anche dal Portogallo, Ruisegue con interesse le vicende della Fiorentina, che non sta attraversando un buon periodo e ha cambiato allenatore: “Con Iachini non ci siamo incrociati a Firenze. Io sono arrivato e lui è andato via. Beppe è uno che trasmette grande carica ed è abituato a centrare gli obiettivi. Sono convinto che lo farà anche a Firenze e la Fiorentina terminerà il campionato in una posizione tranquilla“. Non poteva mancare un passaggio sul ...

FcInterNewsit : Rui Costa: 'Juve e Inter fino alla fine per il titolo, Lazio in seconda fila' - Fiorentinanews : #RuiCosta: '#Iachini è uno abituato a centrare gli obiettivi, trasmette grande carica' #fiorentina… - danisailor7 : RT @fondamentalismo: ?? BREAKING NEWS ?? Milan su Redondo e Rui Costa -