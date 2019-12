Leggi la notizia su repubblica

(Di domenica 29 dicembre 2019) L'allarme per i prodotti in arrivo dall'estero: "Durante le feste cala il consumo dilocale e aumenta quello importato con rischi per la salute". I consigli degli esperti di Impresapesca

cronaca_news : Puglia, cenone di Capodanno a base di pesce ma attenti al falso. Coldiretti: filetto di brosme spacciato per baccal… - leolavopa : RT @rep_bari: Puglia, cenone di Capodanno a base di pesce ma attenti al falso. Coldiretti: filetto di brosme spacciato per baccalà [aggiorn… - rep_bari : Puglia, cenone di Capodanno a base di pesce ma attenti al falso. Coldiretti: filetto di brosme spacciato per baccal… -