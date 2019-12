Lobotka-Napoli | affare in dirittura d’arrivo | mancano solo le firme!

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 29 dicembre 2019), in giornata ilformalizzerà la sua offerta, stabiliti ingaggio e costo dell’operazionele firme. Nella giornata di oggi ilformalizzerà la sua offerta per Stanislav, centrocampista classe ’94, perno del Celta Vigo, che però già ad inizio stagione aveva ipotizzato di restare altri sei mesi e basta in Galizia, per poi provare una nuova avventura. E l’esperienza alle porte del mediano slovacco potrebbe essere proprio quella tinta d’azzurro. Anzi, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dà quasi per fatta l’operazione tra ile il Celta, anche se c’è ancora da lavorare e limare su una differenza di circa 5 milioni di euro. “Praticamentesoltanto le firme”, scrive il quotidiano. La proposta che oggi sarà presentata agli spagnoli è di 15 milioni ...

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, obiettivo #Lobotka per il centrocampo - cn1926it : #Lobotka #Napoli, il #CeltaVigo vuole 25 milioni: pronto un quinquennale. I dettagli - enzogoku69 : @SpudFNVPN oggi anche gazzetta rilancia LOBOTKA/NAPOLI diciamo che per tutti è lui 8volante? Potresti darci indizi? Smentisci? Grazie! -