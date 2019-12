Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019): foto per non deboli di cuore ai fan Quando si è belle comepoco per mandare in visibilio i fan. Tuttavia, di tanto in tanto la bellissima showgirl calabrese ama stupirli, con foto mozzafiato, (quasi) sconsigliate ai deboli di cuore. Sul suo profilo Instagram, l’ex conduttrice di Made in Sud ha pubblicato vari scatti, mettendo in evidenza il proprio fisico. In vacanza a Dubai ha postato immagini meravigliose, ritraenti un lato B pazzesco, e chi non è mai sazio disarà contento ben contento di gustarsi il… lato A. In questa circostanza, però, non si tratta di una fotografia recente, risalente al 2017, che laha postato stra le stories. Un gentile omaggio in grado di far scatenare gli ormoni degli utenti: nienteper lei, si copre con le braccia, ma non contiene cotante forme ed il risultato è ...

GDS_it : In vacanza a Dubai, #ElisabettaGregoraci posa insieme alla sorella Marzia - KontroKulturaa : Elisabetta Gregoraci, via il reggiseno: tenta di coprirsi, ma non basta - -