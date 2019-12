Blasi e Totti massacrati sul web | Questa te la potevi risparmiare

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Novella Toloni La coppia è stata pesantemente criticata sui social network per una foto scattata alle Maldive ma in particolare per le parole usate dalla conduttrice romana "Non è la ricchezza che manca nel mondo, ma la condivisione", sono le parole usate da Ilarynel suo ultimo post Instagram e che hanno acceso una feroce polemica contro lei e il marito. La frase incriminata ha scaldato gli animi di molti follower che non hanno condiviso il pensiero della. Francescoe Ilarysono volati alle Maldive per trascorrere il Capodanno sotto il caldo sole dell'oceano Indiano. Il resort extra lusso, scelto per trascorrere le vacanza in famiglia con figli al seguito, è lo stesso dove stanno alloggiando anche Wanda Nara e il marito Mauro Icardi insieme ai loro cinque bambini. Un posto da sogno da quasi tremila euro a notte. A fare indignare il popolo social non ...

