Somalia | autobomba esplode a un checkpoint a Mogadiscio | “Quasi 100 morti | anche bambini”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un’è esplosa questa mattina in un affollato posto di controllo alla periferia della capitale, uccidendo quasi 100 persone tra chi stava andando a scuola o verso il centro città per fare spesa. Tra le vittimebambini e studenti universitari, come ha confermato il sindaco Omar Mohamud Mohamed, citato da Radio Dalsan, un’emittente locale. “Abbiamo quasi 100in questo terribile attacco”, ha dichiarato l’ufficiale di polizia Ahmed Bashane. Intanto, i media ufficiali di Ankara confermano che ci sonodue cittadini turchi tra le vittime dell’attentato. In un primo momento, la Cnn aveva fatto sapere che a rivendicare l’attacco erano stati i jihadisti di al-Shabaab, gruppo legato ad al-Qaeda che opera nel Paese e in altre aree dell’Africa orientale, ma il centro di monitoraggio del terrorismo Site ha poi fatto sapere che nessuna ...

RaiNews : #Somalia per una esplosione le vittime sarebbero oltre 90. Tra queste '17 agenti di polizia, 73 civili e 4 stranier… - Agenzia_Ansa : Strage in #Somalia, 76 morti e 70 feriti per un'autobomba a Mogadiscio #ANSA - repubblica : Somalia, strage a Mogadiscio: oltre 70 morti per l'esplosione di un'autobomba. Tra i feriti bambini e studenti [agg… -