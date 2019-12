Maltempo Molise | maxi tamponamento sulla Trignina a causa di neve e ghiaccio | difficoltà

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Traffico bloccatoStatale 650, tra Chiauci (Isernia) e Pescolanciano (Isernia) Isernia, per unprovocato dal. 6 le auto coinvolte con diversi feriti per lievi traumi o contusioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Isernia. Secondo una prima ricostruzione all’origine dell’incidente ci sarebbe il, lae ilhanno reso viscido il fondo stradale. Problemi di viabilità ancheStatale 652, tra Rionero Sannitico (Isernia) e Castel di Sangro (Aquila) dove ilimpedisce il transito ai mezzi non dotati di dispositivi anti. Sul posto è intervenuta la Polstrada.L'articolodiper il transito ancheStatale 652 Meteo Web.

