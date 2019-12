Influenza | 1 | 4 milioni a letto | arrivano i primi decessi | “Con l’ondata di freddo netto

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Nella settimana prima delle vacanze natalizie, l’ha colpito 247.000 persone, per un totale di 1.360.000 casi nella stagione in corso. Intanto iniziano a verificarsi icasi gravi e i. “Finora non è un’particolarmente aggressiva. Con l’ondata didi questi giorni ci aspettiamo, però, un aumentodei casi nelle prossime due o tre settimane, soprattutto nelle regioni del Sud, finora meno colpite grazie all’autunno tiepido“, spiega all’ANSA Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale (Simg). Nella settimana dal 16 al 22 dicembre 2019, si legge sul bollettino di sorveglianza epidemiologica Influnet, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), in Italia l’incidenza totale è stata pari a 4 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini sotto i ...

