E' morta Sue Lyon | fu la scandalosa Lolita di Kubrick

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sueall'età di 73 anni: l'attrice fu la protagonista di, il film di Stanleyin cui interpretava una sensuale adolescente, ruolo per il quale vinse un Golden Globe. Addio: Suegiovedì scorso a Los Angeles. L'attrice che fu scelta da Stanleyper interpretare la protagonista di uno dei suoi film più controversi, aveva 73 anni e aveva problemi di salute da tempo, come ha confermato un suo caro amico, Phil Syracopoulos. La carriera di Sueprese ufficialmente il via con quello che è rimasto il suo ruolo più importante, quello dinell'omonimo film ditratto dal romanzo di Vladimir Nabokov. Il libro, incentrato su un uomo di mezz'età che sviluppa un'ossessione erotica per una ragazza molto più giovane di lui ...

