Diego Bongiovanni propone le coscette di pollo fritte, ricetta La prova del cuoco (Di sabato 28 dicembre 2019) Un’altra ottima ricetta di Diego Bongiovanni dalle nuove ricette La prova del cuoco ed è la ricetta delle coscette di pollo fritte, la ricetta che dobbiamo provare perché piacerà a tutta la famiglia e in più perché ce n’è davvero per tutti i gusti, Bongiovanni a La prova del cuoco ha suggerito dei passaggi davvero semplici che possiamo adottare anche per altre ricette. Lo chef de La prova del cuoco non si sporca le mani per il passaggio con la farina ma utilizza dei sacchetti così il risultato sarà perfetto. Scopriamo nel dettaglio come si preparano le golose coscette di pollo fritte di Diego Bongiovanni. Appuntamento a lunedì per le altre ricette La prova del cuoco. LA ricetta DELLE coscette DI pollo fritte DI Diego Bongiovanni – RICETTE LA prova DEL cuoco Ingredienti coscette di pollo di Bongiovanni: 1 kg cosce di pollo, 50 ml latte, 200 g yogurt bianco magro, olio di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

