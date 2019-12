Classifica Tour de Ski 2020 | la prima tappa di Lenzerheide vede Ustiugov leader | Klaebo

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il russo Sergeyè il primodelde Ski 2019-, dopo la vittoria di forza a. Nonostante la presenza sua e di Alexander Bolshunov, ci sono quasi solo atleti norvegesi nei primi dieci, a partire da Johannes: il solo non di questo Paese a fare da intruso è lo svizzero Dario Cologna. Piuttosto indietro gli italiani, come da previsioni, anche se una parte delle loro posizioni non rispecchia l’effettivo andamento della loro gara odierna.DE SKI DOPO LASergey RUS 33:19 2Johannes Hoesflot NOR 33:23 3 BOLSHUNOV Alexander RUS 33:23 4 IVERSEN Emil NOR 33:26 5 NYENGET Martin Loewstroem NOR 33:27 6 COLOGNA Dario SUI 33:27 7 HOLUND Hans Christer NOR 33:27 8 JENSSEN Jan Thomas NOR 33:28 9 ROETHE Sjur NOR 33:28 10 KRUEGER Simen Hegstad NOR 33:29 36 ZELGER Stefan ITA 34:00 39 ABRAM Mikael ITA 34:03 47 de ...

