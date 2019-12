Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020 | Dominik Paris in testa! +55 su Kilde e +70 su

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ladeldi scimaschile ha visto disputarsi la seconda discesa libera di Bormio: con la seconda vittoria consecutiva sulla Stelvio, l'azzurrovola in vetta allagenerale con 55 punti di margine sul norvegese Aleksander Aamodte 70 sul norvegese Henrik Kristoffersen. Di seguito le prime posizioni dellagenerale delladeldi sciGENERALEDELSCI2019-ITA 449 2Aleksander Aamodt NOR 394 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 379 4 MAYER Matthias AUT 362 5 FEUZ Beat SUI 361 6 KRIECHMAYR Vincent AUT 338 7 PINTURAULT Alexis FRA 301

