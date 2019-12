Vibo Valentia | gruppo di ragazzi con la sindrome di Down insultati in pizzeria | Ci

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lavinia Greci I clienti si sarebbero lamentati con il proprietario della: "A Roma certe cose non succedono". A denunciare l'episodio il responsabile di unper l'autonomia delle persone affette da questa patologia Si sarebbero lamentati con il proprietario del locale perché, in un tavolo accanto al loro, stavano cenando undi persone con ladi. E quella presenza, a detta loro, avrebbe turbato il loro pasto. È accaduto a Filadelfia, in provincia di, dove qualche giorno fa, i titolari di unahanno ascoltato (sconcertati) le lamentele di alcuni clienti perché seduti nella stessa sala era presente la comitiva di giovani disabili del "Club deiper l'autonomia deicondi". "Cenare con loro ci fa venire la nausea" Secondo quanto riportato da Leggo, una famiglia proveniente da fuori, ...

