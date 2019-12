Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo oltre due anni e mezzo finisce ladiin. L’annuncio è arrivato dall’autorità di controllo delle tecnologie informatiche e di comunicazione (Btk) dopo che ladi Ankara ha stabilito a maggioranza che il blocco dell’accesso al sito web di libera informazione disposto nel 2017 dal governo di Erdogan viola il diritto alladi espressione. Laturca ha decretato che il blocco sull’accesso a tutte le versioni linguistiche dell’enciclopedia onlinein vigore in tutta laviola ladi espressione che per legge è “garantita dall’articolo 26 della Costituzione”. La decisione della, pubblicata sul suo sito web, è stata presa a maggioranza, per 10 voti contro 6, secondo quanto riportato dall’agenzia Anadolu. La decisione apre la strada alla ripresa ...

Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Turchia, la Corte Costituzionale revoca la censura di Wikipedia: “Viola la libertà di espressione” - SilviaCantoia : RT @TutteLeNotizie: Turchia, la Corte Costituzionale revoca la censura di Wikipedia: “Viola la libertà di… - TutteLeNotizie : Turchia, la Corte Costituzionale revoca la censura di Wikipedia: “Viola la libertà di… -